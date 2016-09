8 ex-vereadores tentam retorno

Totó César (foto), que só arrumou polêmica e confusão na época em que exerceu mandato na Câmara de Cuiabá, de 2008 a 2012, está de volta. É candidato pelo nanico PRP. Morador no bairro Planalto, Totó tem chance mínima de eleição. Seu partido lançou chapa pura e tem como principal nome o já vereador Lilo Pinheiro. No geral, oito ex-vereadores sonham com retorno à cadeira de parlamentar. Dito Labamba, que ocupou mandato de 1997 a 2000, concorre pelo PDT. Antonio Fernandes, que saiu do PSDB e procurou abrigo no PSD, também é candidato, assim como Misael Galvão (PSB), que foi suplente e assumiu vaga na Câmara por algumas vezes, Everton Pop (PSDB), Ralf Leite e Mário Lúcio, ambos do PMDB, além de Arnaldo Penha (PP). Estão em jogo na Capital 25 cadeiras. E apenas quatro vereadores não tentam a reeleição: Sávio (PSD), Faissal e Leonardo (ambos do PSB) e Haroldo (SD).