8 siglas terão 1 cadeira cada

Nada menos que 8 legendas vão ter um representante no Legislativo cuiabano na próxima legislatura, que começa em janeiro. O Pros assegurou a reeleição de Dilemário Alencar. O PTC terá Xavier, enquanto o PSD mantém o apresentador de TV Toninho de Souza (foto), que foi reeleito para o terceiro mandato como o mais votado de todos os candidatos (5.620). Chico 2000 foi reeleito pelo PR, assim como Marcrean Santos pelo PRTB. Outros que conquistaram novo mandato por partidos pequenos são Juca do Guaraná (PT do B) e Wilson Kero Kero (PSL). O PSDC garantiu uma cadeira com Elizeu Nascimento.