8 votos a menos que ex-titular

José Medeiros (foto) manteve candidatura à Presidência do Senado até o fim, apesar das pressões e até das ameaças da cúpula do PSD de expulsá-lo do partido. Por fim, obteve 10 votos, enquanto o eleito Eunício Oliveira (CE) conquistou 61 e vai comandar a Casa até fevereiro de 2019. Dez senadores votaram em branco. Medeiros teve 8 votos a menos que o hoje governador Taques, que em 2013, então titular da cadeira no Senado, concorreu e chegou a 18 votos contra o reeleito na época para 3º mandato, peemedebista Renan Calheiros. Apesar da votação pífia, o senador mato-grossense marcou posição. Mostrou pulso firme, recusou "acordão", mesmo sabendo que não ganharia, e obteve visibilidade nacional.