Ação contra Clóvis é prescrita

O site Forum, que conduz o noticiário numa linha dura e de oposição ao Governo Temer, detona com o advogado mato-grossene Clóvis Cardoso (foto), novo diretor de Obtenção de Terras do Incra. Cita que Clóvis, presidente do PMDB de Cuiabá, ex-superintendente do Incra e ex-presidente do Intermat, foi apontado pelo MP como parte de um esquema que fraudava desapropriação de terras. Depois, complementa ao informar que Clovis, afilhado político do deputado Carlos Bezerra, se tornou réu em 2008 por supostas irregularidades cometidas em sua 1ª passagem pelo órgão, mas a ação prescreveu sem que o mérito do caso fosse julgado pela Justiça de MT. O escândalo ficou conhecido como “a farra com terras da União”. Ao todo, 30 pessoas foram condenadas no caso, mas não Clóvis - veja a matéria aqui.