Acendendo vela a Deus e Diabo

Em Rondonópolis, os vereadores reeleitos Rodrigo da Zaeli (foto), do PSDB, e Hélio Pichione (PSD) estão acendendo uma vela para Deus e outra para o Diabo. Ambos participam de reunião com o grupo ligado a Zé do Pátio, que apoia para presidente da Câmara Juary Miranda, do mesmo partido SD do prefeito diplomado e, ao mesmo tempo, flertam com o bloco conduzido pelo prefeito derrotado à reeleição Percival Muniz. O grupo pró-Juary conta hoje com 11 dos 21 votos, mas está inseguro quanto a Rodrigo e a Hélio, que prometem apoio, mas, nos bastidores, vêm agindo como "traíras". Os dois não demonstram postura firme como os peemedebistas Adonias e Thiago Silva. Corre-se o risco de Rodrigo e Pichioni, no afã de tentar agradar os dois grupos, saírem "queimados" e desmoralizados nesse processo de eleição da nova Mesa Diretora.