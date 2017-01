Acumulando R$ 13 mi de dívidas

Em relatório apresentado na segunda (9) sobre a situação administrativa de Chapada dos Guimarães, o interventor Ciro Gonçalves detectou dívidas de R$ 900 mil somente com energia elétrica. E os débitos reconhecisos somam R$ 11,9 milhões, além de R$ 1,8 milhão com a Previ-Serv, elevando o montante das pendências financeiras para R$ 13,8 milhões. Não está computado nessa conta o valor da folha de dezembro 2016, de R$ 2,3 milhões, deixada pelo ex-prefeito Lisu (PMDB), e ainda R$ 1,7 milhão de restos a pagar não processados (cobranças sem nota fiscal e comprovação do serviço executado), entre 2002 a 2015. Entre 19 e 30 de dezembro, período em que respondeu como interventor, Ciro recebeu cobrança de 62 credores, que exigem recebimento de R$ 2,2 milhões e outros R$ 5,3 milhões de despesas empenhadas a pagar de 2016. Agora, todo esse "pepino" está com a nova prefeita Thelma de Oliveira (PSDB).