Acúmulo de gordos rendimentos

O prefeito cuiabano Emanuel Pinheiro passa a receber quase R$ 70 mil mensais de rendimentos. Como ex-deputado, é beneficiário do extinto FAP, que lhe proporciona hoje aposentadoria de R$ 25 mil dos cofres da Assembleia Legislativa. O salário de prefeito é de R$ 17 mil. Além disso, num combinado com a Câmara Municipal, foi criada verba indenizatória para o chefe do Executivo da Capital de R$ 25 mil. Antes de ser empossado, em 1º de janeiro, Emanuel propagava que não iria aceitar aumentar o seu salário, de R$ 17 mil para R$ 23 mil, conforme um projeto aprovado pelos vereadores. De fato, o novo prefeito "congelou" o subsídio, mas permitiu criar a tal verba indenizatória, aquela que leva para o seu bolso despesas realizadas no exercício do cargo. O vice Niuam Ribeiro também foi atendido. Seu salário foi mantido em R$ 10 mil e passa a ter direito a mais R$ 15 mil de verba indenizatória.