Adilton na campanha de Salles

Rose Sachetti, esposa do deputado federal Adilton Sachetti, retornou a Rondonópolis, após meses em tratamento de saúde em São Paulo, inclusive se submeteu a um transplante de medula óssea. E o ex-prefeito, animado, com bom conceito e "recall" em alta, também chega ao município para se dedicar integralmente à campanha de Rogério Salles (PSDB). Sachetti é um reforço fundamental. Ele já havia gravado para o horário eleitoral, quando destacou a atuação séria, honesta e técnica de Salles enquanto empresário e vice-prefeito, e agora sairá no corpo a corpo nos bairros, reuniões e comícios. O ex-prefeito foi o maior incentivador do projeto que resultou na entrada do tucano na disputa. Salles até rompeu com o prefeito Percival, candidato à reeleição.