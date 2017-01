Agora como auxiliar da esposa

A caminho dos 66 anos, a serem completados em 13 de setembro, o empresário e um dos maiores pecuaristas do Estado, Jayme Campos (foto), com a experiência de quem já foi prefeito 3 vezes, governador e senador, entra como uma das poucas novidades do 1º escalão da prefeita várzea-grandense Lucimar Campos neste segundo mandato. Chamado pelos mais próximos de "Pedra", Jayme agora comanda a recém-criada pasta de Assuntos Estratégicos. Outro estreante é Kalil Baracat, no Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo. Os demais secretários são: Pablo Gustavo (Administração), Kathe Maria Martins (Assistência Social), Marcão (Comunicação), Sílvio Fidelis (Educação, Cultura, Esporte e Lazer), João Benedito (Gestão Fazendária), Cesar Miranda (Governo), Helen Farias (Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável), Luiz Soares (Saúde), Luiz Celso (Viação, Obras e Urbanismo), Alexander Torres (Defesa Social) e Breno Gomes (Serviços Públicos e Mobilidade Urbana)