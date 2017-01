Agora na assessoria em Brasília

Aos 67 anos e muito apegado a cargo DAS, o suplente Tampinha passou parte da semana passada se articulando em Brasília. Queria logo concretizar sua nomeação nos Correios. Bateu a porta algumas vezes do ministro Kassab (Ciência, Tecnologia e Comunicações), considerado cacique do PSD, mesmo partido do suplente de federal mato-grossense. E a confirmação veio, não para assumir diretoria, como desejava Tampinha, que foi federal de 91 a 94, passou vários anos entregue ao ostracismo político e, nesta legislatura, como suplente, já teve oportunidade de assumir vaga provisória na Câmara por duas vezes, com as licenças de Ezequiel e de Victório Galli. Tampinha vai atuar como assessor especial do presidente dos Correios, Guilherme Campos Júnior, ex-deputado federal por São Paulo. Terá salário de R$ 15 mil. Para a bancada federal de MT, a notícia foi um alívio. Seus parlamentares, por enquanto, não serão mais pressionados por Tampinha em busca de cargo.