Ajuda à Santa Casa e novo show

O senador Cidinho e sua esposa, empresária Marli Becker, se tornaram espécie de padrinhos da Santa Casa de Cuiabá. Há mais de três anos, o casal contribui financeiramente com a entidade e lidera eventos, com outros parceiros, para arrecadar fundos e não deixar fechar o tradicional hospital, que se mantém sob dificuldades. Nesta segunda (28), o casal prestigiou a inauguração do Centro de Tratamento Renal Infantil Doutor Augusto Carvalho e teve nome destacado na placa fixada na parede. O Centro foi construído graças à doações que somaram R$ 120 mil do show beneficente do cantor Alexandre Pires, em outubro do ano passado. O ambulatório conta agora com recepção, três consultórios para atendimento, salas de enfermagem, de procedimento, de coleta, brinquedoteca, além de corpo clínico multifuncional, com nefropediatra e cirurgiões pediatras no atendimento a crianças em tratamento de problemas renais graves e crônicos. E Cidinho, ex-prefeito de Nova Marilândia e ex-presidente da AMM, já anunciou que em abril o cantor Daniel, de quem é amigo, fará show em Cuiabá com vistas a ajudar na arrecadação de fundos à Santa Casa. Belo exemplo.