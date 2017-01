Ajuda a Zaeli e cargos na Câmara

Não foram Sachetti (PSB) e Nininho (PSD) os articuladores da reviravolta na Câmara de Rondonópolis, que resultou na vitória de Rodrigo da Zaeli (PSDB) à presidência. O mentor de todas as estratégias chama-se Percival (foto). Na semana da eleição à Mesa Diretora, o ex-prefeito e derrotado à reeleição chamou para reunião em sua casa, na Vila Aurora, vereadores de oposição ao prefeito Pátio (SD). Ali fora montada toda estratégia para derrotar a chapa de Pichione (PSD). Percival sugeriu que Zaeli fosse cabeça de chapa, mesmo se tratando de um opositor que deu trabalho a seu governo, inclusive tendo feito críticas à então primeira-dama e secretária de Educação Ana Carla. E a Mesa foi construída, incluindo o "resgatado" Beto do Amendoim, que ficou com carimbo de traidor. Da casa de Percival, o bloco foi se refugiar numa chácara. Esses vereadores só saíram do "confinamento" em 1º de janeiro para se deslocar à Câmara, tomar posse e participar da votação da Mesa. Em moeda de troca, Zaeli, agora presidente do Legislativo, aceitou Percival emplacar aliados em cargos importantes, como Valdeck Matos, Eduardo Duarte, que foi secretário de Governo, de Ação Social, chefe de Gabinete e presidente da Coder, e logo entrarão outros, entre eles o ex-procurador-geral do Município, Fabrício Miguel.