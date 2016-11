Ajuste e carta em apoio a Temer

Em conversa por telefone nesta quarta com o presidente Michel Temer, que já o recebeu no Palácio do Planalto por oito vezes, o governador Taques (foto), do PSDB, disse que vai enviar ao peemedebista uma "Carta de Apoio" às medidas de austeridade e ajuste fiscal. Enfatiza que esse respaldo não significa que abre mão dos direitos de Mato Grosso, especialmente dos R$ 108 milhões da cota-parte dos recursos oriundos das multas da repatriação. No telefonema, Pedro Taques também cobrou o repasse dos R$ 380 milhões devidos aos Estado pelo FEX.