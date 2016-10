AL vai ter uma semana de folga

A Mesa Diretora da Assembleia transferiu o feriado de sexta (28), em alusão ao Dia do Servidor Público, para 31, na próxima segunda. Numa combinação de dias para prolongar as folgas, resolveu também decretar ponto facultativo na terça seguinte, 1º de novembro. Aí vem o feriado de Finados, no dia 2. Com isso, os cerca de 2 mil servidores do Legislativo mato-grossense, assim como seus 24 deputados, vão ter praticamente uma semana de folga. A previsão é de retornar aos trabalhos em 3 de novembro, uma quinta, dia de sessão ordinária. Mas é provável que a Mesa não consiga reunir o mínimo de deputados para dar quórum. O presidente Guilherme Maluf ressalta na Portaria 522, que transferiu o feriado e incluiu mais um ponto facultativo, que, no período, serão mantidas as atividades de caráter essencial.