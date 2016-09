Alan, voto em Emanuel e AL

O vereador cuiabano Alan Kardec comemora o resultado das últimas pesquisas de intenção de voto, mas não por causa do candidato de sua coligação Julier Sebastião, que capenga entre os lanternas nos levantamentos. O petista está mesmo feliz é com o desempenho de Emanuel Pinheiro. Tem comentado com assessores que deve dar mais um voto para Emanuel. Tanta euforia se explica pelo sonho de assumir vaga na Assembleia. Para tanto, após a posse de Barranco, precisa da combinação de dois resultados nestas eleições: vitórias de Emanuel em Cuiabá e de Altir Peruzzo em Juína, titular e primeiro da Amor a Nossa Gente II, respectivamente. A chance se ter direito a dois anos de mandato é grande. Tanto Altir quanto Emanuel aparecem na liderança das pesquisas e estão a um passo de comandar as prefeituras. Curiosamente, em 2012, Emanuel foi um dos beneficiados com o processo eleitoral municipal. À época, era suplente de deputado e se efetivou após a eleição de Wallace Guimarães (PMDB) em VG (cassado), Nilson Santos (PMDB) em Colíder e Percival Muniz (PPS) em Rondonópolis (busca reeleição). Além dele, Alexandre Cesar e Pedro Satélite se efetivaram nas cadeiras, sendo que Satélite foi reeleito em 2014 e Alexandre deixou a vida pública.