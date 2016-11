Aliados de Mauro vão para PSDB

Mari Max, que agora trabalha na Casa Civil do governo estadual, assumiu uma missão da colega de trabalho Paolla Reis, adjunta de Relações Políticas com os Municípios e Sociedade Organizada. Ex-braço-direito do secretário Suelme Evangelista (foto), da Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, único do PSB no 1º escalão da gestão tucana, Mari, com suporte de outros cinco assessores, todos lotados na Casa Civil, deve organizar o movimento da juventude no Estado. E foi orientada a deixar o PSB do prefeito Mauro para aderir ao PSDB. Mari Max é bem articulada politicamente e foi também assessora do secretário municipal de Habitação da Capital, ex-vereador Paulo Borges. Tudo indica que tanto Mari quanto Suelme devem desembarcar do PSB e assinar ficha de filiação na legenda tucana, prova de que Taques e Mauro estão mesmo se distanciando politicamente e tendem a ficar em palanques opostos em 2018.