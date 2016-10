Aliados de Riva apoiam Wilson

De um lado, aliados de Wilson Santos "queimam" o candidato Emanuel Pinheiro, ligando-o ao grupo do ex-governador Silval. De outro, correligionários de Emanuel expõem velhos companheiros do candidato tucano que são vinculados a Riva, ex-deputado que saiu da cena política e que responde na Justiça por vários crimes. Aparecido Alves (foto), que atuava na assessoria de Riva na presidência da AL, é um dos coordenadores da campanha de Wilson. Carlos Brito é outro estrategista do grupo do tucano e que, em 2012, foi candidato a prefeito de Cuiabá pelo PSD e com Riva no palanque. Carlão, outro "wilsista", foi nomeado presidente da Ager na época do governo Silval sob as bênçãos de Riva. E ainda está à frente da campanha de Wilson o pecuarista Rui Prado, que foi candidato ao Senado com Riva e pelo PSD. De quebra, 10 deputados que eram da base de Silval agora estão com o Governo Taques, principal cabo eleitoral de Wilson, que disputa o 2º turno pelo comando da Capital com o peemedebista Emanuel.