Aliados e articulação por cargos

Emanuel Pinheiro começa a ser pressionado por aliados que ajudaram em sua campanha vitoriosa à Prefeitura de Cuiabá, inclusive no papel de coordenadores. Querem cargos em retribuição. E nesse "pacote" estão figuras políticas carimbadas, como o ex-vereador Yuri Bastos Jorge (foto), que presidiu e quase quebrou o MT Saúde, o ex-presidente da Câmara da Capital, Lutero Ponce, e o ex-vereador Francisco Vuolo, além do ex-deputado Roberto Nunes. Todos eles ajudaram na campanha. Lutero, por exemplo, promoveu grandes reuniões em defesa de Emanuel, uma delas no bairro Praeiro. Yuri tem propagado que será um dos homens de confiança do prefeito eleito. Cabe a Emanuel adotar pulso firme, autonomia, escolher a dedo os integrantes da equipe com base na competência e não perder de vistas o critério técnico.