Anteprojeto de lei sobre regulamentação da operação do Uber e de outros aplicativos de transporte privado de passageiros na Capital já passou pela Câmara Municipal e será encaminhado ao prefeito Emanuel, de cuja origem, em nome do Executivo, deve partir a mensagem para eventualmente criar e regulamentar esses serviços. Foi apresentado pelo vereador de 1º mandato Diego Guimarães (foto), do PP. Ele se baseou em estudos e em pareceres desenvolvidos no âmbito jurídico nacional e internacional. Para Diego, o Uber é uma realidade e a tentativa inicial de proibição cedeu espaço para a regulamentação do serviço. O DF e o município de São Paulo já editaram leis nesse sentido. O parlamentar entende que é preciso regulamentar a atividade em Cuiabá para poder haver fiscalização, controle de qualidade e segurança do serviço prestado. Os taxistas, por sua vez, são radicalmente contrários à concorrência do Uber. Em Cuiabá e Várzea Grande, o Uber iniciou a operação em dezembro do ano passado, mas foi suspenso pela prefeitura várzea-grandense e está operando só na Capital.