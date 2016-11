Aos 77 anos e desbancando 6

Em Barra do Bugres, onde mais teve candidatos majoritários dos 141 municípios de MT, com 7 concorrentes, Raimundo Nonato (foto), do PSB, venceu na persistência. Aos 77 anos, ele retorna ao comando do município 24 anos depois de ter sido prefeito por duas vezes (82 e 92). E ele conseguiu desbancar empresários que sustentam o PIB local, aqueles ligados ao Grupo Barralcool e que apoiaram o ex-vereador Chico Guarnieri. Na campanha, Nonato foi criticado pelos adversários, que carimbaram-no de "político desatualizado" e de "desconhecedor das novas leis". Mesmo assim, o ex-prefeito ganhou com 47% dos votos. Ezequiel Alves (PDT), do ramo de transporte alternativo, ficou em 2º. Chico (PSDB) amargou o 3º lugar, seguido de João Neves (PTC) e do ex-vereador e ex-deputado estadual Júnior Chaveiro (PTB), que teve a vergonhosa votação de 241 votos. O candidato Bode, do Psol, foi o penúltimo colocado, com 122 votos e, na lanterna, Joady do Povo (PRTB), com somente 51 votos.