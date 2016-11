Apelo a deputados por reformas

Sob orientação do primo e chefe Pedro Taques, o secretário Paulo Taques (Casa Civil) chamou deputados da base para um jantar, nesta quarta. Convocou 19 dos 24. Ficaram de fora os oposicionistas Zeca (PDT), Janaína, Silvano e Emanuel (os três do PMDB) e Barranco (PT). Embora tardiamente, o governo decidiu retomar a promessa de estreitar relacionamento com os Poderes, especialmente com o Legislativo. E precisa muito dos deputados nestes últimos dias de 2016, especialmente para aprovar as reformas administrativa e tributária. No jantar, Paulo Taques iria "sentir o termômetro" junto aos parlamentares sobre as propostas. Sabe-se que alguns deles resistem à reforma tributária influenciados por representantes de alguns setores empresariais.