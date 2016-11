Apenas 2 comunicadores eleitos

De 46 cadeiras em disputa nas câmaras de Cuiabá e Várzea, apenas duas serão ocupadas por comunicadores a partir de janeiro. Na Capital, o apresentador de TV Toninho de Souza se reelegeu para o 3º mandato e ainda como campeão de votos. Ex-pedetista e agora no PSD, ele conquistou 5.620 votos. Na vizinha Várzea Grande, Ademar Jajah (PSDB), que apresenta programa de TV junto com irmão Jajah Neves, cuja fotografia deste até foi usada indevidamente em seu santinho no último dia de campanha, se elegeu com 2.436 votos. Vários profissionais da imprensa que adotam uma linha "populista" tentaram vaga de vereador nos dois maiores municípios do Estado, mas não conseguiram. O vereador Onofre Júnior (foto), do PSB, que comanda há décadas o programa Ponto de Vista, arrancou das urnas 2.810 votos. Ficou na suplência. O ex-vereador Everton Pop, pelo PSDB, teve 1.738. Haroldo Arruda (PRB) registrou 1.132; Zeniel Coutinho (PV), 2.499; e Fábio Senna (PTC), que apresenta programa gospel, chegou a 802 votos.