Apoio a Medeiros à presidência

José Medeiros (PSD) já tem um eleitor na investida à presidência do Senado. Trata-se do colega Cidinho Santos (foto), do PR. O parlamentar republicano disse, durante participação no 1º Fórum Mais Milho, em Cuiabá, nesta sexta, que Medeiros é motivo de muito orgulho para MT e que seria gratificante tê-lo na cadeira de presidente do Senado. Por outro lado, Cidinho admite que as chances são mínimas de vitória do social-democrata. Medeiros terá como principal concorrente Eunício Oliveira (CE), do PMDB, maior bancada no Senado e do partido do presidente Temer. Segundo Cidinho, a eleição à Mesa é discutida por bancada e, nesse caso, a força do PMDB prevalece. Entende que Medeiros pode até fazer parte da Mesa Diretora, mas como presidente será muito difícil.