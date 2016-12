Apoio do vice por cargo vitalício

Zé Domingos (foto) acredita que, desta vez, mesmo com mais de um ano de antecedência, será escolhido conselheiro do TCE-MT. Há vacância de uma vaga, que foi deixada por Bosaipo e, no segundo semestre de 2017, abrirá-se mais uma, com a aposentadoria do hoje presidente do tribunal, conselheiro Antonio Joaquim. De olho na 1ª oportunidade para compor o Pleno do TCE-MT, Zé Domingos encontrou respaldo do vice-governador Carlos Fávaro, presidente do seu partido, o PSD. Em nome da legenda, Fávaro prometeu interferir junto ao governador Taques e aos deputados para chancelar a nomeação de Domingos, que, por sua vez, virou até cabo eleitoral antecipado da futura candidatura de Joaquim ao Governo em 2018 pelo PMDB. O problema é se Taques desconfiar desse "acordo".