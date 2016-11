Apostando no reposicionamento

Numa autoavaliação do processo eleitoral deste ano em Cuiabá, Wilson Santos considera que, embora derrotado nas urnas, conseguiu se reposicionar. Tinha caído no ostracismo político desde o 3º lugar para governador, em 2010, mesmo exercendo hoje mandato de deputado estadual. Considera que a campanha o ajudou a resgatar na população feitos de quando foi prefeito e a diminuir o alto índice de rejeição. Aliás, resolveu também abrir mão da condição de líder do Governo Taques na AL para evitar certos confrontos políticos, tudo para não carregar tanto desgaste. O deputado tucano vê o caminho da reeleição em 2018 com menos obstáculos. No 1º turno, o tucano obteve 81.531 votos (28,4%), enquanto Emanuel registrou 98.051 (34,2%). No 2º, Wilson conquistou 103.483 (39,59%), uma diferença de 54.394 do peemedebista, eleito prefeito com 157.877 (60,41%). Em sua trajetória política, Wilson acumula agora duas derrotas e duas vitórias para prefeito da Capital.