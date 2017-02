Arenápolis, Carnaval e despesas

Em Arenápolis, encravada no Médio-Norte, as despesas com o 25º Carnaval com dinheiro público vão beirar os R$ 300 mil. O prefeito reeleito Zé Mauro (foto) alega que é preciso manter a tradição e promover a festa de cinco dias do Rei Momo mais animada da região, que congrega 15 municípios. Mauro espera atrair até 25 mil pessoas, inclusive foliões de Cuiabá. O Carnaval em Arenápolis, com estrutura montada no Centro de Eventos, começa na sexta (24) e vai até às 22 horas de terça (28). Todos os 6 contratos com bandas foram feitos sem licitação, por meio de adesões de atas de outras prefeituras. Decoração, hospedagem dos integrantes das bandas e policiais vão custar ao município cerca de R$ 12 mil. A banda Buana, do Paraná, vai se apresentar numa noite e levará R$ 16 mil. Também foram contratadas Flor de Liz, Novo Tempo, Tome Aí e Fissura. Entre outras demandas, que, segundo o prefeito, totalizam R$ 280 mil "investidos" no Carnaval, está contrato com uma empresa para locação de som, tendas e dois paines LED.