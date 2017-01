Articulação e LOA sem reajuste

Por mais que alguns deputados de oposição façam barulho e desenham cenário que apontam o governador Taques como isolado, desgastado e mal articulado, o que se vê na prática é o contrário. E exemplos não faltam. O Paiaguás está se recuperando em meio à "herança" maldita da gestão Silval. Sobre a votação da lei orçamentária de 2017, por exemplo, alguns parlamentares espalharam que a mensagem não seria aprovada sem contemplar o RGA para o funcionalismo. Nessa linha, convocaram grupos de servidores, liderados por sindicalistas, para fazer pressão junto aos deputados, na sessão desta quarta. De nada adiantou. Sob Paulo Taques (foto), a Casa Civil articulou bem e com fortes argumentos, um deles de que o Estado está mergulhado em crise financeira profunda e com dificuldades até para pagar folha. Por fim, a AL aprovou o orçamento do Executivo com previsão de receitas e despesas de R$ 18,5 milhões, estabelecendo como prioridades de investimentos os setores de saúde, educação e segurança. E o reajuste anual não entrou.