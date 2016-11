Articulação para presidir Senado

José Medeiros, um dos três senadores de MT, segue se articulando para consolidar sua candidatura à Presidência do Senado, cuja eleição será em fevereiro. Da bancada do seu partido, o PSD, apenas um dos colegas não o apoia abertamente. Medeiros terá nova conversa com o presidente da legenda, ministro Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações) em busca de adesões. Embora seja vice-líder do Governo Temer, Medeiros não terá apoio do Planalto na investida ao comando do Senado. O candidato governista é o peemedebista Eunício Oliveira (CE), inclusive com respaldo do presidente Renan Calheiros e de toda tropa de choque do PMDB, detentor da maior bancada. Medeiros sabe que a chance de vitória é pequena, assim como foi com Pedro Taques, que em 2012 perdeu para Renan por 18 a 56, mas se mostra entusiasmado porque surge como alternativa e com possibilidade da candidatura ser apoiada por parlamentares de vários partidos.