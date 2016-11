Articulações fortes já para 2018

Em privado, está sendo formado um novo grupo político, embora velho na vida pública, com foco nas eleições gerais de 2016. Nesse bloco, ao menos nas conversações internas, estão participando o prefeito cuiabano Mauro Mendes, o seu sucessor a partir de janeiro, deputado Emanuel Pinheiro, o presidente do TCE-MT, Antonio Joaquim, que deixa o órgão no próximo ano, e também o ministro Blairo, que nomeou como espécie de porta-voz nesse movimento o ex-ministro Neri Geller (foto). E outras lideranças estão se juntando ao grupo de oposição a Taques, como os prefeitos em fim de mandato Pivetta (Lucas) e Percival (Rondonópolis). Eles entendem que precisam fazer contraponto ao "estilo Taques" e criaram coragem para esse enfrentamento depois do resultado das urnas, mostrando derrota da base do governo em várias cidades pólos. Desse bloco tendem a sair candidatos ao Senado e ao Governo.