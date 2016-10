As 25 vagas na Câmara cuiabana

Eis as novas bancadas de vereadores em Cuiabá. Pelo PSB: Misael Galvão (foto), Gilberto Figueiredo e Marcelo Bussiki. Pelo PSDB: Renivaldo, Adevair e Saad. Eleitos pelo PP foram Vinicyus Clovito, Diego Guimarães e Paulo Araújo. O PV garantiu quatro: Mário Nadaf, Felipe Wellaton, Justino Malheiros e delegado Veloso. Pelo PSC foram eleitos Abílio e sargento Joelson. O PRP conquistou duas vagas, com a reeleição de Lilo Pinheiro e também com Orivaldo da Farmácia. Os demais são Toninho de Souza (PSD), Elizeu Nascimento (PSDC), Juca do Guaraná (PT do B), Wilson Kero Kero (PSL), Dilemário (Pros) e Xavier (PTC). Os três mais votados foram Toninho (5.620), Misael (5.095) e Renivaldo (4.789). Os que obtiveram as três menores votações entre os 25 eleitos são Joelson (2.616), Orivaldo (2.103) e Kero Kero (1.938).