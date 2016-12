Ataques a uma forte biografia

As afirmações de Alan Malouf, preso por fraudes em licitações e por envolvimento em esquema de propina, de que teria operado suposto caixa 2 na campanha vitoriosa de Pedro Taques (foto) ao governo, em 2014, em nada compromete criminalmente nem o governador e nem o seu primo, advogado e secretário Paulo Taques (Casa Civil). Ademais, as declarações feitas pelo empresário ao Gaeco e ao Naco perdem sustentação por falta de provas. Por outro lado, provoca desgaste político, ainda mais sobre a figura de um ex-procurador da República com uma luta exemplar no combate a corrupção. As oposições vão continuar tentando "bombardear" Taques, mas a forte biografia do hoje governador o sustenta firme e de pé. É preciso separar joio do trigo. É fato que as medidas duras, corajosas e adotadas de forma responsável por Taques como chefe do Executivo feriram inúmeros interesses, mexendo em vespeiros e isso levou muita gente descontente para a oposição e todos com sede de vingança.