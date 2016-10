Ataques e sem cadeira na AL

Com perfil populista, o apresentador de TV Jajah Neves segue suplente, longe de voltar à Assembleia para atuar como deputado. Nesta campanha, ele exagerou na campanha pró-Wilson. Agiu de forma dura, potencializando críticas, ataques e denúncias contra Emanuel, que se elegeu prefeito da Capital com 60,41% dos votos nominais. Toda o empenho por Wilson e disparo da metralhadora verbal contra o peemedebista teve apenas uma intenção: a busca desesperada por cadeira de deputado. Se Wilson vencesse, abriria vaga na AL para Jajah. Mas o eleitor quis Emanuel no Palácio Alencastro para frustração do tucano Jajah, que, por hora, "morreu abraçado politicamente" com Wilson. Enquanto isso, o petista Alan Kardec, outro suplente de plantão, fica com a vaga.