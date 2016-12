Ato simples e posse na praça

Emanuel Pinheiro assegura que o orçamento para cerimonial de sua posse em 1º de janeiro, no Centro de Eventos do Pantanal, será "enxuto", muito longe de alcançar o valor divulgado na nota nesta Curtinha "R$ 700 mil para posse de EP". O prefeito eleito disse que dará exemplo de corte de gastos no primeiro dia de mandato e, diferente do montante das posses de Mauro à Prefeitura de Cuiabá e de Silval e de Taques ao governo estadual, superior a R$ 600 mil, o evento terá um custo muito aquém desse valor. "Minha determinação é para conter gastos. A cerimônia será glamousora, como merece Cuiabá, mas simples, sem comida e sem bebida", enfatiza o peemedebista, que destaca a importância de ter participação maciça da população. Assim que chegar da viagem a Brasília e a São Paulo nesta sexta, Emanuel vai se reunir com a comissão que está cuidando do cerimonial. Só então, terá ideia do custo que ficará o evento. Ele adianta que a solenidade será simples tanto em 1º de janeiro quanto no dia seguinte, quando dará posse a seus secretários em plena praça Alencastro, que fica de frente ao Palácio Alencastro.