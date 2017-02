Atos irresponsáveis do passado

O novo presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (foto), e o governador Taques têm uma missão árdua. Com a folha do Executivo próxima de 100 mil servidores e superando os limites da LRF, o Palácio Paiaguás precisa tomar medidas austeras para conter a "sangria" e elevação descontrolada das despesas com pessoal. O ex-governador Silval, em sintonia com o então presidente da AL José Riva, criou leis absurdas, dentro da tal progressão de carreira, empurrando reajustes salariais para anos posteriores, privilegiando determinadas categorias. Para se ter ideia, uma das leis chancelada pela dupla Silval/Riva, garante 19,7% de aumento para servidores do Indea e Intermat a partir de abril, fora o RGA. Cedendo às pressões e para fazer "média", Silval e Riva agiram igual em várias outras áreas, ou seja, de forma irresponsável carimbaram, em leis, aumentos salariais para entrar em vigor após vingência de seus mandatos. A bomba estou na gestão Taques. A alternativa, então, é aprovar PEC ou lei complementar para corrigir essas distorções e privilégios.