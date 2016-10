"Atropelado" por um ex-aliado

O jovem prefeito de Nova Marilândia, Wener dos Santos (foto), de 35 anos, não levou a sério os adversários e acabou derrotado à reeleição. Perdeu para Juvenal Alexandre da Silva (PSDB). O curioso é que todos pertenciam ao mesmo grupo político. Juvenal foi vice-prefeito nos três mandatos do hoje senador Cidinho, irmão de Wener e ex-presidente da AMM. O candidato tucano ganhou com 1.217 votos (54,8% dos válidos), enquanto Wener ficou com 890 (40%). O pedetista Negão obteve apenas 116 votos. Diferente de Cidinho, que tem capacidade extraordinária de articulação política, tanto que chegou a ser candidato único em eleições passadas, Wener levou uma campanha sem intensificar o corpo a corpo junto ao eleitor. Esse distanciamento e o desgaste do mandato contribuíram para a derrocada.