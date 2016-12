Atuação reconhecida na gestão

Sai uma economista combatente e entra um delegado de polícia também considerado linha dura no Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, incluído na estrutura do Estado desde janeiro de 2015 pelo governador Taques. Adriana Vandoni pediu para sair. Assegura não haver crise entre ela e Taques, por quem nutre admiração, respeito e amizade. Será substituída pelo delegado Fausto Freitas. Adriana ficou na pasta dois anos. Fez muito. Mas o resultado de suas ações virá com o tempo. Enfrentou críticas e ataques. Ela é um belo exemplo de honestidade, transparência e trabalho. Sob sua gestão, o GTCC reorganizou as comissões de ética de todos os órgãos do governo, fez capacitação de servidores, adotou normas de conduta e prevenção de fraudes e corrupção e conseguiu regulamentar a lei anticorrupção. Enquanto secretária, atuando como espécie de fiscal, Adriana recebeu e encaminhou várias denúncias para apuração. Foi até onde pôde.