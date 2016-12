Aumento a vereadores é ilegal

O vereador diplomado e que toma posse em 1º de janeiro Diego Guimarães (foto), do PP, assegura que o Regimento Interno da Câmara de Cuiabá impede o aumento do salário dos vereadores, como este aprovado esta semana, concedendo elevação salarial de 23% e ainda com implantação do décimo-terceiro. Segundo o novo parlamentar, o aumento contraria o Artigo 107 do Regimento, que prevê reposição salarial somente 90 dias antes do pleito eleitoral. Enfatiza que "qualquer aumento de remuneração de vereadores deve se dar pelo menos 90 dias antes das eleições". Entende que a regra é legítima e busca evitar que se tomem essas medidas após o sufrágio. Destaca ainda que o Regimento previne que no final de uma gestão sejam realizados aumentos de despesas para a administração seguinte. Tudo indica que esse aumento não deve vigorar. Há uma combinação de fatores para isso, como pressão popular, posicionamentos contrários de novos vereadores e sob argumentos jurídicos, como o manifestado por Diego, e ainda por causa da determinação do novo prefeito Emanuel de vetar o projeto.