Aumento salarial de quase 100%

O médico e pecuarista Asiel Bezerra (foto), que figurava na lista dos piores prefeitos do Estado, está "surpreendendo" cada vez mais os alta-florestenses. Filiado ao PMDB, ele conseguiu superar o alto índice de rejeição como prefeito e ganhou a reeleição por uma diferença de apenas 131 votos sobre a ex-prefeita e ex-deputada Maria Izaura (PDT). Agora, na véspera de tomar posse para o segundo mandato, Asiel convenceu os vereadores a aprovar aumento salário para postos no Executivo de quase 100%. Como parte da tal reforma administrativa, a Câmara aprovou, na antevéspera de Natal, a proposta que elevou de R$ 17 mil para R$ 26 mil o subsídio do prefeito. Contemplou também com elevação salarial para R$ 8,7 mil todos os secretários e a vice-prefeita diplomada Marinéia da Silva, a Néia (PSD), que toma posse em 1º de janeiro.