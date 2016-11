Aviso de prisão e salário regular

Em nota à Curtinha "Preso e recebendo do Senado", o senador Cidinho Santos (foto) explica que, tão logo o seu gabinete recebeu a notificação da prisão do ex-secretário de Estado Arnaldo Alves, lotado como assessor parlamentar sênior, com salário bruto de R$ 14,9 mil, enviou ao setor do Senado um memorando, informando que o servidor em cargo comissionado estaria impedido de exercer a função regularmente. O senador que ocupa a cadeira de Blairo, licenciado para atuar como ministro da Agricultura, enfatiza que "jurisprudência do STF, já consolidada, entende que a prisão preventiva não legitima a administração a proceder descontos em proventos, observando os princípios constitucionais da presunção da inocência e da irredutibilidade dos salários". Por fim, Cidinho diz no comunicado que acompanha com atenção o processo, "observando todos os trâmites legais" e afirma esperar "rápido desfecho do episódio". Na prática, Arnaldo continua recebendo subsídio do Senado, mesmo na cadeia.