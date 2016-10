Base de Emanuel já soma 17

A coligação de Emanuel garantiu 11 das 25 cadeiras no Legislativo cuiabano. Durante a corrida do 2º turno, percebendo que o peemedebista teria mais chances de vitória em relação a Wilson, três pularam do barco do tucano e se juntaram a Emanuel, sendo eles Justino Malheiros e delegado Marcos Veloso (ambos do PV) e Ricardo Saad (PSDB). Com isso, a base aliada subiu para 14. Eis que agora a futura bancada do PSB do prefeito Mauro, que está a 2 meses de concluir o mandato, resolve também integrar o bloco situacionista. Eleva-se, então, para 17. O PSB elegeu Misael Galvão (foto), Gilberto Figueiredo e Marcelo Bussiki. Prova-se mais uma vez que quem detém o chamado poder da caneta no Executivo consegue, sem muito esforço, "convencer" vereadores a virarem aliados.