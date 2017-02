BB/Poconé, assalto e transtorno

A única agência do Banco do Brasil em Poconé está totalmente fechada desde o último dia 4, quando sofreu assalto e teve um dos maiores desfalques nos caixas da instituição no Estado. Comenta-se que bandidos tenham levado mais de R$ 1 milhão dos caixas eletrônicos e dos cofres instalados dentro da agência, na região central. Muitos poconeanos estão sendo obrigados a se deslocar a Cuiabá para realizar transações, principalmente idosos, já que os caixas eletrônicos estão desativados. A notícia do assalto corre a cidade. Segundo informações, homens armados e com aparelhos e ferramentas aproveitaram o barulho de uma festa na região para arrombar e entrar no banco, sem despertar atenção da vizinhança. Ali permaneceram por várias horas e fugiram levando malotes de dinheiro. O intrigante é o alarme não disparou. O BB nada comenta sobre o assunto. As polícias Civil e Federal investigam o caso.