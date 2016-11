Beto Carvalho cotado à Fazenda

A 36 dias da posse, o prefeito eleito da Capital Emanuel Pinheiro (foto) já escolheu praticamente o futuro secretário de Fazenda. Será o advogado Antonio Roberto Possas de Carvalho, que já comandou a pasta de Finanças da Capital no final dos anos 1980, no segundo mandato de Frederico Campos. Trata-se de um advogado respeitado. Ela compõe a equipe de transição. É fiscal do Estado aposentado. Na campanha de dois turnos deste ano, Beto Carvalho, como é conhecido, atuou como coordenador financeiro. Ele é irmão da desembargadora do TJ-MT Nilza Maria e também do advogado Luiz Antônio Possas de Carvalho, ex-secretário de Estado e hoje na diretoria de Terras e Projetos de Assentamento do Incra. Seu último cargo foi de adjunto de Administração de Várzea Grande, na gestão Walace. Apesar dos indicativos de que Beto comandará a Fazenda, Emanuel prefere não confirmar oficialmente nem esse nome e nem revelar quem serão aqueles que integrarão o staff. Só deve fechar a equipe na última semana de dezembro.