Beto trai Pátio e oposição ganha

Zé do Pátio (SD) começa a administrar Rondonópolis enfrentando oposição dura na Câmara. Sob forte articulação de bastidores, aliado a traições, rachas e conspirações, o tucano Rodrigo da Zaeli ganhou a presidência do Legislativo. O voto de Beto do Amendoim (foto), do PSL, foi decisivo. Eleito pela coligação de Pátio, Amendoim havia jurado que votaria em Hélio Pichioni (PSD) mas, de última hora, se juntou a Zaeli. Em moeda de troca entrou na chapa como primeiro-vice-presidente. Com Amendoim, Rodrigo da Zaeli ganhou de Pichione por um placar de 11 a 10. Outro fato que corroborou para oposição garantir a Mesa foi o racha no PMDB, que tem 3 vereadores. Dois (Adonias e Cláudio da Farmácia) votaram com Pichione, enquanto Thiago Silva apoiou Zaeli. Com membros de 5 siglas (PSDB, PSL, PPS, PSC e PMDB), a chapa eleita ficou assim: Zaeli (presidente), Amendoim (1º vice), Mazetti (2º vice), Fábio Cardoso (1º secretário) e Cláudio da Farmácia (2º secretário).