Bezerra cutuca Mauro Mendes

Cacique político regional do PMDB, o deputado Carlos Bezerra disse neste domingo, na solenidade de posse de Emanuel na Prefeitura da Capital, que vai atuar como espécie de conselheiro do colega peemedebista. Defendeu que o novo prefeito tire o que chama de "problemáticas debaixo do tapete", como questões graves na saúde. Num recado direto a Mauro Mendes, que acaba de concluir o mandato, Bezerra disparou: "Não pode ficar só inaugurando parque, dando pão e circo para as pessoas". Sobre a relação política de Emanuel com Taques, Bezerra foi enfático ao dizer que o contato vai se limitar ao campo administrativo porque o próprio governador tucano e considerado opositor impôs barreiras e que essa condição será respeitada, embora entenda que isso seja erro político do chefe do Executivo estadual.