Bomba atômica no meio político

A prisão de Alan Malouf pode detonar uma bomba atômica no cenário político. Bem relacionado com os Poderes, o empresário e sócio do Buffet Leila Malouf, caso opte pela delação premiada, tende a revelar as entranhas de negociatas envolvendo milhões com agentes públicos. Ele se entregou nesta quinta, acompanhado do advogado Wendel Rolin, que já intermediou colaborações de grande impacto, como de Júnior Mendonça, que também foi preso e depois libertado por ocasião da operação Ararath. Assim como Mendonça, Alan é apontado como braço-forte do esquema de propina nas licitações na Seduc, que já levou para a cadeia o ex-secretário Permínio e servidores. Para salvar seu império e voltar a ver a luz do sol, é possível que Alan abra o jogo.