Botelho empolgado com Wilson

O deputado Eduardo Botelho (PSB), presidente eleito da Assembleia, disse que a militância de Wilson começou a ficar mais entusiasmada e considera que o candidato tucano a prefeito de Cuiabá estará no 2º turno. Com base na pesquisa Gazeta Dados desta terça, o parlamentar avalia que este é o momento mais difícil da campanha. A diferença de Wilson para o segundo colocado, o Procurador Mauro, que está empatado tecnicamente com Emanuel, é considerada pequena. Pelos cálculos de Botelho, se a candidatura do ex-prefeito do PSDB conquistar mais 10 mil votos num universo de quase 350 mil eleitores, estará sacramentado no 2º turno. De acordo com o deputado, na etapa seguinte do embate eleitoral, Wilson levará vantagem porque o eleitor refletirá mais e fará comparações sobre quem está com quem.