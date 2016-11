Botelho não vê Taques arrogante

O presidente eleito da AL, deputado Botelho, disse que muitas pessoas estão sendo injustiças e incompreensivas quando carimbam o governador Taques como arrogante, prepotente e imperador. Afirma ser testemunha de que Taques age com humildade e respeito e sabe ouvir as pessoas. Defende desmistificação dessa "mentira". A dificuldade do governo, na ótica do parlamentar, está na formação eminentemente técnica. Entende que deveria ser mais político. Botelho observa que Taques não tira proveito político das ações administrativas e considera isso um erro, ainda mais para quem deve buscar a reeleição em 2018. Cita como exemplo a solenidade do último dia 28, marcando a maior entrega da história do Estado de equipamentos agrícolas, exclusivamente para pequenos produtores de 60 municípios. Segundo Botelho, politicamente nada deve render para Taques porque ele não fez trabalho de base, junto às comunidades, mostrando a importância desses investimentos.