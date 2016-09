Briga Juarez x Leitão em Sinop

Em Sinop, dois possíveis candidatos em 2018 medem força política neste pleito. Quem se sair melhor na queda-de-braço, dará passo importante no reforço do projeto tanto à Câmara Federal quanto ao Senado. O prefeito Juarez Costa (PMDB) aposta todas as fichas na eleição de sua vice, empresária Rosana Martinelli (foto), do PR. Por enquanto, ela é favorita absoluta, conforme mostram pesquisas de intenção de voto. E, se a base continuar no poder, além destes 8 anos sob Juarez, o peemedebista pretende encarar candidatura a federal. Já o federal Nilson Leitão (PSDB) empurra o candidato Roberto Dorner (PP). Se este ganhar a prefeitura, Leitão fica com moral e receberá estrutura patrocinada pelo próprio Dorner para tentar a reeleição ou disputa à senatória. Também concorre ao Executivo o vereador Dalton (PP). Sua vitória traria efeito político devastador para Juarez e Leitão.