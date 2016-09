Briga polarizada Percival x Pátio

A disputa começa a ficar polarizada entre o prefeito Percival, que busca a reeleição com palanque pesado de 14 partidos em Rondonópolis, e o ex-prefeito Zé do Pátio (foto), com 9 pequenas legendas. Rogério Salles, empurrado por 6 siglas (PSDB, PSD, DEM, PSB, Pros e PP), está ficando para trás. Percival, que luta para superar desgaste e conquistar o 4º mandato, enaltece feitos de seu governo. Tem quase 5 dos 10 minutos totais de cada programa eleitoral, sob o marqueteiro Rui Rodrigues, de SP, o mesmo que trabalhou em sua campanha vitoriosa de 2012. Pátio conta com menos de 2 minutos na TV. Seu marketing é conduzido por profissionais "patrocinados" pelo deputado federal Paulinho da Força (SP), principal líder do SD. Pátio bate duro no prefeito. Cita projetos e ações implementados na época em que foi prefeito e que não tiveram continuidades com Percival. Ambos já estão travando brigas jurídicas, com pedidos de direito de resposta. E, Salles, com cerca de 3 minutos na TV, já assistem a polarização Percival x Pátio. Rubens Cantuário, candidato do Psol, sequer conseguiu produzir programa para exibir nos 30 segundos a que tem direito.