Brustolin agora atua na Fiemt

Paulo Brustolin atua hoje como consultor da Federação das Indústrias do Estado (Fiemt). Está desenvolvendo projetos e ações estratégicas na entidade, presidida por Jandir Milan. Por um ano e seis meses, Brustolin comandou a pasta da Fazenda, que cuida do caixa do Estado, no Governo Taques. Foi decisivo no ajuste das contas públicas. Pediu exoneração por decisão pessoal, optando por retomar às atividades na iniciativa privada. Trata-se de um executivo competente, de visão empreendedora e que sabe abrir mercado e construir boas relações humanas e comerciais. Antes da passagem pelo governo, atuou como diretor-executivo da Unimed Cuiabá e foi um dos responsáveis pela reestruturação financeira da cooperativa, transformando-a numa das maiores do país.